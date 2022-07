Psicóloga Rosario Freitez: «Cuando usted calla un maltrato también se hace cómplice y avala que vuelva a repetirse»

Este lunes la Psicóloga Rosario Freitez sostuvo un hilo telefónico durante la emisión del programa Noticias Barquisimeto que se transmite por Somos TV y Somos 93.5 fm para conversar sobre los celos, la violencia entre parejas y las agresiones tanto física como verbales.

A propósito del hecho que mantiene conmocionado al mundo de las redes sociales Barquisimetanas, sobre la denuncia realizad por Irrael Gómez sobre la presunta agresión efectuada por Nelson Garnica a Emily Gori.

Leer también: Modelo Barquisimetana Emily Gori denunció ser victima de abuso físico

La psicólogo comenzó diciendo que «Son situaciones que se vienen incrementando de una manera increíble desde la pandemia, y que a raíz de la violencia intrafamiliar acontecida muchas de ellas han salido a la luz pública y otras no».

Hablar de la violencia entre parejas es complejo porque habla mucho de las inseguridades de la persona que es celosa, de los esquemas mentales y de la cultura que había en donde se desenvolvió. Todos estos factores influyen muchísimo a la hora de cometer cualquier acto violento, sin embargo eso no justifica bajo ningún concepto la violencia, pero sirve para entender un poco mejor, explicaba Freitez.

«La mujer debe establecer límites en la pareja, cuando alguien es maltratada o abusada psicológica o físicamente, en su momento estas conductas fueron permitidas».

La especialista recomendó a que no se debe ser cómplice, ante cualquier agresión se debe inmediatamente denunciar y no callar esta situación. «Hay responsabilidad también por no denunciarlo a tiempo».

Acá tienes parte de la entrevista de la Lcda. Rosario Freitez en Noticias Barquisimeto.

Noticias Barquisimeto