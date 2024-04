PSG remonta al Barcelona para avanzar a Semifinales de la UEFA Champions League

¡EL BARCELONA SE DESPIDE DE LA CHAMPIONS!!.

Una expulsión de Ronald Araújo complicó el panorama español cuando ganaba 1-0 en la Vuelta.

El PSG fue mejor, pero la expulsión de Araujo en el 29′ con 1-0 en el marcador condicionó la eliminatoria. Mbappé marcó un doblete. Primera derrota del Barça desde el anuncio de Xavi

No pudo ser. El Barça lo tenía en su mano pero el PSG fue mejor en igualdad numérica y mucho más en superioridad. La roja a Araujo en el minuto 29 marcó el devenir de la eliminatoria. Los de Xavi sólo fueron mejores un cuarto de hora, desde el 1-0 hasta la expulsión, tiempo en el que Lewandowski pudo hacer el 2-0 que podía haber cambiado todo. Pero los de Luis Enrique fueron un equipo atrevido desde el primer minuto hasta el último y merecen estar en semifinales. Una pena para un Barça que soñaba con hacer grandes cosas en esta Champions. Hubiera sido mejor que Araujo no hubiera hecho esa falta aunque te empaten el partido a jugar una hora con uno menos ante todo un PSG.

Gol de Raphinha (1-0) en el Barcelona 1-4 PSG

Minuto 12 partido. Hasta ese momento el Barcelona no estaba dando pie con bola ante un PSG avasallador que le quitó el balón y le encerró en su área pese a no llegar con peligro. Pero en ese minuto un balón en largo de Araujo sobre Lamine Yamal provocó que el internacional español hiciera magia con un regate eléctrico a Nuno Mendes que le permitió adentrarse en el área y dar el pase de la muerte para que Raphinha tranquilizara la situación. Tercer gol del brasileño a los franceses en una eliminatoria que podía haber llevado su nombre..

El gol fue el revulsivo perfecto para espabilar al Barça. Los de Xavi se metieron de lleno en el juego, adelantaron líneas y el partido parecía otro. Lewandowski pudo dejar todo visto para sentencia minutos después con un remate que rozó el larguero. Se igualaron las fuerzas porque el PSG iba a seguir jugando de forma atrevida y Mbappé tuvo una doble ocasión para empatar, pero una gran parada de Ter Stegen y la cabeza de Koundé evitaron el tanto.

A la media hora de partido el choque dio un giro a favor de los de Luis Enrique. Balón en largo hacia Barcola que se va en velocidad directo hacia la puerta de Ter Stegen y Araujo le hace una falta justo antes de entrar en el área por la que el uruguayo vio la tarjeta roja. La expulsión provocó además un segundo punto a favor de los franceses ya que Xavi sacó a Iñigo Martínez y quitó a Lamine Yamal para recomponer líneas. El cambio fácil, pero quizás había otras opciones que hicieran menos daño al juego azulgrana.

Araujo fue expulsado en el 29′ por una falta sobre Barcela

El Barça reculó algo tras quedarse en inferioridad y confiaba en mantener el 1-0 al descanso, pero ni eso. Barcola seguía haciendo destrozos por su banda izquierda y en uno de ellos sirvió un centro para que Dembélé, solo en el segundo palo, marcar el empate con un fuerte disparo. El Mosquito, que era pitado en cada acción por la grada culé, volvió a marcar a su exequipo y a punto estuvo de hacer también el 1-2 con un disparo cruzado que rozó el poste. Tras la expulsión, el Barça desapareció a nivel ofensivo y el descanso le vino bien.

El inicio de la segunda parte no presagiaba nada bueno para el Barça. Los de Xavi apenas tenían el balón y se replegaron ante el empuje parisino, algo que no es su punto fuerte. Un disparo de Achraf que hizo un extraño a Ter Stegen estuvo a punto de ser el 1-2, al igual que un remate cruzado de Fabián. Y no habían pasado ni cinco minutos. La tercera fue la vencida para el PSG después de un córner ensayado que acabó con un remate cruzado de Vitinha desde fuera del área. El Barça necesitaba un cambio porque era imposible aguantar 35 minutos así.

Nada más sacar de centro, el Barça se sacó de la chistera un ataque que acabó con un remate de Gündogan que rozó el poste. Fue el último intento azulgrana antes de que Cancelo hiciera un claro penalti sobre Dembélé. Mbappé no falló y puso por delante al PSG en la eliminatoria. Minuto 60. Xavi dio entrada a Ferran buscando velocidad, pero mucho tenía que cambiar todo para que pudieran hacer daño al cuadro francés.

Gol de Mbappé (1-4) en el Barcelona 1-4 PSG

Doblete de Mbappé

Los de Luis Enrique intentaron enfriar el partido en vez de ir a por el cuarto y el Barça tuvo dos opciones serias de hacer el 2-3 con un disparo de Lewandowski que salvó Donnarumma y un remate cruzado de Raphinha. Con el Barça volcado, Mbappé marcó el 1-4 en una jugada con varios rechaces tras dos paradones de Ter Stegen. Se esfumó el sueño de la Champions para un Barça que pierde su primer partido desde que se anunció la marcha de Xavi.

