Una serie de temblores ha sacudido la región entre los estados Zulia y Lara, generando alerta en la población. Ante la situación, las autoridades del estado Lara, bajo las directrices del gobernador G/B Luis Reyes Reyes, han activado un despliegue masivo para monitorear y atender cualquier emergencia.

Protección Civil: Operativo de Inspección Sísmica en Lara

​El director regional de Protección Civil y Administración de Desastres, Luis Mujica, confirmó que todo el Sistema Regional de Gestión de Riesgo, se mantiene activo para responder de inmediato. «Durante la tarde-noche del 24 de septiembre y madrugada del 25, se han generado repetitivos eventos sísmicos con epicentros entre el estado Zulia y parte del estado Lara, con magnitudes diferentes, algunas de mayor intensidad, otras de menor intensidad, con unas profundidades variables, lo que ha generado alarma en la población».

Del mismo modo, enfatizó que se han realizado inspecciones en toda la ciudad de Barquisimeto, incluyendo torres, edificios y conjuntos residenciales. Mujica, indicó que solo hubo un daño leve por el rompimiento de un cristal en el Centro Comercial Crepuscular, ubicado en el centro de Barquisimeto.

Adicionalmente, dio a conocer que también hay afectaciones que se están atendiendo en el municipio Torres, exactamente en la comunidad Matejey, Morrocó y Pueblo, aparte de la parroquia Montaña Verde, «tuvimos afectaciones, algunas viviendas con agrietamiento y algunos colapsos parciales, debido a este movimiento sísmico».

Finalmente hizo un llamado a la población a mantener la calma ante estos eventos sísmicos. Para cualquier incidencia, comunicarse a los números: 0251.2544889/0251.2543965 y el VEN 911 como linea de Emergencia Nacional.

Texto: Carla Meléndez

Prensa Gobernación del estado Lara