Prospecto de los Gigantes de San Francisco Solomon Bates se declara gay y lo despiden

Se rumora que Los Gigantes de San Francisco despidieron a uno de sus prospectos luego que este admitiera que es gay.

Solomon Bates, un lanzador de ligas menores que estuvo hasta esta semana en el sistema de los Gigantes de San Francisco, salió del armario públicamente en Instagram al mismo tiempo que anunció que ya no está con su equipo, los Richmond Flying Squirrels, equipo de Doble-A de dicha organización de Grande Ligas.

Poco después de compartir su verdadero yo en Instagram, le dijo a Outsports que había hablado con sus compañeros de equipo en 2019, pero que ahora se está declarando públicamente como un ejemplo de un atleta gay exitoso, así como una inspiración para otros como él.

“No he salido como yo solo porque me he estado escondiendo”, dijo. “Soy un hombre masculino que ama el deporte del béisbol, y ahora quiero abrir puertas para atletas homosexuales como yo”….

Eso no se quedó ahí, ya que Bates fue dado de baja por Los Gigantes de San Francisco solo días después, lo que le hace pensar que sus preferencias fueron las causas principales debido a que sus números no son malos. Bates se hizo sentir desde su cuenta de Instagram, explicando un poco la situación desde su punto de vista.

“Siendo gay en este deporte no sabes lo que te viene! Agradezco a los gigantes por darme la oportunidad de ser yo mismo y salir y jugar el juego que más amo. Todavía estoy en estado de shock por lo que acaba de suceder. Pero no voy a renunciar a lo que quiero hacer. Todavía voy a abrir puertas para atletas homosexuales como yo. Todavía se esforzará por ser uno de los más grandes para hacerlo. Terminé con una nota alta de lastimarme a salir y lanzarme. Béisbol No he terminado contigo. Me voy en mis términos y sólo en mis términos. Los hombres homosexuales pueden practicar un deporte varonil si nos das la oportunidad. Gracias gigantes, ustedes hicieron un nuevo fan. Pero me dio un chip para seguir adelante. Me encantan todos los nuevos amigos que he hecho. no voy a llorar Voy a seguir empujando.” dijo Bates mediante su cuenta de Instagram Oficial.

Números de Salomon Bates en el 2022.

Bates ha jugado tanto en la Rookie como en Doble-A, donde ha hecho 25 salidas, sumando 43 entradas, 4-1 de récord, 3.74 de efectividad y 52 ponches. Cabe destacar que es un lanzador derecho de 24 años, 220 libras y 6′2 de estatura.

