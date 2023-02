Proponen salario de emergencia en Venezuela mientras alcanzan acuerdos con el Ejecutivo Nacional

– La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) proponen un «salario de emergencia» para que los trabajadores «puedan subsistir» mientras se concretan las discusiones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro.

En ese sentido, José Elías Torres, secretario general encargado de la CTV, aseguró que en la próxima reunión de esta semana se abordarán las elecciones sindicales. De igual manera, explicó que en el último encuentro de la OIT quedó un «compromiso» en revisar los casos de los sindicalistas detenidos «a puertas abiertas».

En entrevista concedida al periodista Román Lozinski para el Circuito Éxitos de Unión Radio, Torres también indicó que el hecho de sentarse a dialogar con la Organización Internacional del Trabajo «fue un gran avance». «Nos sentamos por primera vez en 20 años las tres partes», añadió.

Por su parte, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, destacó que, aunque les gustaría que el dialogo entre las partes tuviese «resultados más rápidos», en la medida en que se sigan encontrando y tengan la metodología como está diseñada, se podrán tener «soluciones tangibles y palpables».

En la misma entrevista, Fernández insistió en que la fijación del salario mínimo es potestad del Ejecutivo y que el hecho de haberse reunido y acordado que las tres partes deben participar en el diseño de la metodología para fijar ese monto, «es un avance».

Igualmente, resaltó que el hecho de que no se haya fijado un monto, no significa que el sector privado no «esté todo el tiempo» revisando los ingresos de sus trabajadores buscando «ajustarlos en la medida de las posibilidades». «La realidad social subyacente, está muy lejos de la estructura legal de ahora y por eso se tendrán que buscar soluciones más novedosas», acotó, según lo reseñado por Unión Radio.

