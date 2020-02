Prohíben llamar Astros a clubes de Pequeñas Ligas de Estados Unidos

La organización de Pequeñas Ligas de Estados Unidos ordenó a todos sus circuitos afiliados no utilizar en sus equipos el nombre Astros, tras el escándalo de robo de señas en el que se ha visto envuelto el club de Houston.

Las Pequeñas Ligas fueron fundadas en 1939 y cuentan con más de 180 mil equipos alrededor de ese país. La mayoría de equipos de niños utilizan por tradición los nombres de los conjuntos de Grandes Ligas.



Bob Bertoni, directivo de la Pequeña Liga del Distrito 16/31 en Pensilvania, dijo a AP que su circuito de unos 4 mil jugadores no incluirá a los Astros este año. “Pienso en nuestra juramento de las Pequeñas Ligas, eso es lo primero que me viene a la mente: parte de la promesa es:” Jugaré limpio y me esforzaré por ganar “”, dijo Bertoni. “Nuestros niños emulan e idolatran a los jugadores de las Grandes Ligas. No creo que nosotros, como organización, debamos idolatrar a equipos que han decidido no cumplir con las reglas”, destacó.



“Los padres están disgustados”, dijo el presidente de Long Beach Little League Steve Klaus al diario Orange County Register. “Están disgustados con los Astros por su falta de seriedad y responsabilidad”.

