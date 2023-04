Productores de Café piden financiamiento y mejoras en la vialidad rural

Los productores de café se dieron cita en la Expo Feria “Sanare Muestra Café”, recordando que debe volver a existir el financiamiento y además el pago justo al productor para así recuperar la calidad del grano que va al consumidor final.

“Actualmente se producen entre 20 y 25 quintales de café por hectárea. Los productores tenemos que producir orgánico por el tema de los químicos”, resalta Juan Bautista Peralta, quién es productor de la zona de El Silencio a 800 metros sobre el nivel del mar y de generación en generación se han dedicado a esta labor y además pide apoyo en materia de combustible y vialidad rural.

Mariangelica Piñero, produce café en el sector La Cañada del municipio Andrés Eloy Blanco y explicó que en su terreno la producción está al 100%: “Estamos trabajando de la mejor manera posible para llevar a la casa una taza de café de calidad”, señaló mientras mostraba parte de su producción.

Por último, Franklin Freitez aseguró que el café actualmente si ha perdido algo de calidad porque no se los están cancelando al precio justo para el productor: “Ahorita no hay financiamiento, ni crédito. Ahí es donde estamos quebrados, el café ha desmejorado porque los precios no sustentan el costo de la finca”, apuntó.

Actualmente los productores venden el quintal de café entre 170 y 190$, asegurando que el precio debería estar para ellos en 250$ como mínimo, pero nadie lo cancela a esa tasa.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto