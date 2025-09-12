Próceres, santos y líderes: El Gobierno de Venezuela lanza una campaña en defensa de su soberanía

La campaña surge justo cuando las Fuerzas Armadas venezolanas se despliegan en todo el país bajo el Plan Independencia 200, para resguardar la integridad de la nación en medio de las amenazas y la presencia militar de EE.UU. en el Caribe.

El Gobierno venezolano lanzó una campaña en medios oficiales y redes sociales para ratificar la defensa de su soberanía y el rechazo de su pueblo a cualquier amenaza extranjera, intento de intervención o de agresión armada y militar contra el país.

Con la representación de personajes históricos como próceres de la independencia, santos, mujeres emancipadoras y líderes sociales creados con inteligencia artificial, las autoridades venezolanas hacen un llamado a sus connacionales a defender la patria, las transformaciones desarrolladas en el país y a prepararse ante la amenaza de EE.UU. de agredir militarmente la nación.

Entre los personajes emblemáticos se encuentra el santo José Gregorio Hernández, a quien, en la pieza audiovisual, se le atribuye la frase: «Dios sabe que servir a la patria es servir al prójimo. ¡Venezuela está lista!».

El líder indígena Guaicaipuro también es representado y con voz alta dice: «Para defender la paz y la integridad nacional, ¡Venezuela está lista!», al igual que el prócer campesino Ezequiel Zamora.

En el mismo tono, la imagen recreada del prócer de la independencia Antonio José de Sucre, recuerda a los venezolanos que, a través del Sistema Patria, «el alistamiento es permanente». «Para defender la patria, ¡Venezuela está lista!».

Otros personajes simbólicos como Pedro Camejo, mejor conocido como «el Negro Primero», expresan: «La defensa de la paz es un consenso nacional ¡Venezuela está lista!».

Al llamado también se unen ilustres mujeres emancipadoras como la política ecuatoriana Manuela Sáenz, luchadora independentista conocida como «La Libertadora del Libertador», Simón Bolívar. También aparecen Juana Ramírez, «La Avanzadora», y la heroína Ana María Campos.

Las tres voces femeninas llaman a defender «las siete grandes transformaciones» del país suramericano, así como el llamado «Plan de la Patria», documento legal que dejó como legado el presidente fallecido, Hugo Chávez, para continuar el proceso revolucionario.

La campaña surge justo cuando las Fuerzas Armadas venezolanas se despliegan en todo el país bajo el Plan Independencia 200, especialmente en puntos estratégicos y zonas fronterizas, para resguardar la integridad de la nación en medio de las amenazas y la presencia militar de EE.UU. en el Caribe.

Al respecto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló este jueves que derrotarán estos planes, donde «el extremismo venezolano» se ha puesto al servicio del plan de EE.UU., «que busca tomar posesión de la tierra de Bolívar y de Chávez» para realizar sus «actividades ilícitas y de las grandes transnacionales del crimen y del narcotráfico» contra toda la región latinoamericana y caribeña.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión