Problema de salud impide al Papa Francisco leer su catequesis durante la audiencia general

Según la Santa Sede, el papa Francisco no pronunció su catequesis este miércoles durante la audiencia general en el salón Pablo VI del Vaticano debido a un «fuerte resfriado». «Lo siento, pero tengo dificultades para hablar con este fuerte resfriado», manifestó el pontífice antes de entregar la lectura al sacerdote Pierluigi Giroli, empleado de la Secretaría de Estado.

Francisco, de 88 años, sí expresó sus respetos a los creyentes en múltiples lenguas. En su discurso a los peregrinos de Polonia, el papa exhortó a pedir por los clérigos y religiosos que laboran en naciones impactadas por conflictos, tales como Ucrania, Medio Oriente y la República Democrática del Congo. «Para muchos, esta presencia demuestra que Dios siempre los recuerda», manifestó.

El sumo pontífice había manifestado signos de gripe en los días recientes, a pesar de haber cumplido con su programación sin interrupciones. En diciembre pasado, debido a una condición parecida, no dio su catequesis los miércoles y desplazó la interpretación del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico a la capilla de su hogar en Casa Santa Marta. En ese momento, el Vaticano detalló que la acción tenía como objetivo proteger su salud frente a los compromisos programados para las festividades de Navidad.

Francisco ha lidiado con varias dificultades de salud en los meses recientes. En enero, tuvo un accidente en su residencia de Santa Marta que le causó una lesión en el antebrazo derecho, aunque sin fisuras, lo que implicó que llevara un cabestrillo. Entonces, el representante del Vaticano comunicó que el papa fue evaluado y no evidenció problemas serios, por lo que prosiguió con su programación de audiencias.

Semanas antes, el 7 de diciembre, el pontífice se golpeó la barbilla contra su mesilla de noche, lo que le causó un visible hematoma en el rostro. En esa ocasión, la Santa Sede explicó que la lesión no requirió atención médica adicional y que el papa continuó con sus actividades. Durante el consistorio celebrado en la Basílica de San Pedro ese mes, en el que nombró a 21 nuevos cardenales, apareció con el moretón visible en el lado derecho de su cara.

El Vaticano ha informado que el papa padece problemas respiratorios recurrentes, como episodios prolongados de bronquitis, y utiliza silla de ruedas debido a afecciones en las rodillas. En marzo de 2023, estuvo hospitalizado tres días en el Policlínico Gemelli de Roma por una infección respiratoria, lo que generó preocupación sobre su estado de salud.

La condición física del pontífice es un tema de constante especulación en los círculos vaticanos, especialmente desde que el papa Benedicto XVI renunció en 2013, en parte por complicaciones físicas tras una caída en 2012. Aunque Francisco ha descartado en varias ocasiones la posibilidad de abdicar, ha reconocido que su movilidad reducida le ha llevado a adaptar su agenda y limitar algunos de sus desplazamientos.

Zuleydy Márquez con información de El UNiversal