Primeras palabras de Yadier Molina como mánager de Navegantes del Magallanes

El equipo de Navegantes del Magallanes sorprendió a propios y extraños contratando al gran Yadier Molina como su nuevo mánager en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol (LVBP).

Yadier Molina fue anunciado y presentado este sábado como mánager de los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), brindando sus primeras declaraciones en la rueda de prensa en Júpiter, Florida, sin duda alguna un movimiento brillante para la próxima zafra 2022-2023 de la pelota rentada.

En la conferencia, Molina dejó claro que este año dará fin 19 años en las Grandes Ligas, una vez concluya la campaña del 2022 con los Cardenales de San Luis, luego de eso comenzará su recorrido en el campo como técnico.

(Estoy terminando mi carrera como jugador. Tengo muchos amigos en Venezuela, sé el nivel de sus peloteros y de competencia en la liga, allá aman el béisbol. Eso me motivó, además de ser mánager del Magallanes, un equipo histórico, comentó el Yadier Molina).

Además, “El Marciano” Molina destacó que si hubo un leve acercamiento con los Tigres de Aragua, pero fue con su ex-compañero en San Luis, el venezolano José “Cafecito” Martínez, nada concreto con la directiva del equipo de Maracay, razón por la que se decantó por jugar con los actuales campeones de la LVBP.

Por otro lado, el boricua agregó que tanto él, como su staff de coaches (que aún no está anunciado) están motivados de asumir el reto de dirigir en Venezuela.

“Magallanes tiene un buen núcleo, tenemos que seguir mejorando. Tenemos los peloteros y esta será la primera oportunidad profesional pero estoy listo para el reto”, destacó “Yadi”.

Pablo Sandoval

El veterano Sandoval fue clave para la contratación de Yadier Molina, así lo confirmó el boricua y la directiva del Magallanes.

“Pablo nos dijo que estaba interesado en dirigir en invierno y en menos de 24 horas ya habíamos concretado. Fue todo rapido”, dijo Luis Blasini.

Enfocado

El puertorriqueño aseguró estar enfocado en este nuevo reto en su carrera profesional y además, dijo que le gustaría ser parte del cuerpo técnico de Puerto Rico en el Clásico Mundial del 2023.

“Cuando caiga el último out de la Serie Mundial, me retiro y me concentro en mi carrera de coach”, aseguró.

