Primera ventana: La Vinotinto de las Alturas recibirá a Colombia en el Parque Miranda

El equipo se enfrentará a Colombia los días 27 y 30 de noviembre.

La selección de Venezuela regresará al gimnasio José Joaquín «Papá» Carrillo​ de Parque Miranda, en Caracas, como parte de la primera ventana para los duelos clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

El anuncio lo realizó la propia FIBA a través de un comunicado en el que revelaron todas las sedes y compromisos que tendrán las naciones para buscar así su cupo a la cita internacional.

«La Oficina Regional de FIBA ​​en las Américas anunció el calendario y las sedes de la primera ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA ​​2027. Los partidos de la ventana inaugural se jugarán entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre», dice el texto.

Este encuentro de la Vinotinto de las alturas será el próximo 30 de noviembre de 2025 contra el combinado nacional de Colombia, convirtiendo a Parque Miranda nuevamente en la casa de la selección.

Previo a este compromiso, el 27 de noviembre, Venezuela será visitante en Colombia para enfrentarse en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

Venezuela se ubica en el Grupo C de esta fase eliminatoria junto con la ya mencionada Colombia, Brasil y Chile, por lo que es fundamental para el equipo sumar triunfos de manera temprana.

