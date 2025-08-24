Primera dama de Turquía Emine Erdogan insta a la de EEUU. Melania Trump a actuar por niños de Gaza: «Cada 45 minutos muere uno»

La primera dama turca confía en que Melania Trump expresará su preocupación de manera más contundente por Gaza, comparando el número de víctimas en ambas crisis.

La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, dirigió una carta a su par estadounidense, Melania Trump, donde la insta a mostrar la misma preocupación por los más de 18.000 niños palestinos «brutalmente asesinados» en Gaza, que la que ha expresado por los menores ucranianos afectados por la operación especial militar de Rusia.

La carta escrita por la esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan, fechada el viernes y difundida por medios turcos, destaca la sensibilidad de Melania Trump hacia la crisis de Ucrania, pero enfatiza la necesidad de extender esa compasión a los niños en Gaza.

Emine Erdogan subrayó que, según Unicef, «cada 45 minutos muere un niño» en Gaza, lo que convierte la situación en una crisis humanitaria alarmante. En su misiva, recordó las palabras de un informe de Unicef que describe la superficie de Gaza como «un infierno» para los menores y su subsuelo como «un cementerio».

Niña asesinada por 335 balas



La primera dama turca confía en que Melania Trump expresará su preocupación de manera más contundente por Gaza, comparando el número de víctimas en ambas crisis. En su carta, mencionó el caso de Hind Recep, una niña de seis años que fue asesinada por «335 balas», para ilustrar la brutalidad del conflicto.

Finalmente, Erdogan concluyó su carta, instando a su par estadounidense a enviar una carta similar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como la que dirigió al presidente ruso, Vladímir Putin, en defensa de los menores ucranianos.

