Primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello: ''Los diez días que dice la oposición, es mentira''

Primer vicepresidente del PSUV, (Partido Socialista Unido de Venezuela), Diosdado Cabello señaló en su acostumbrada rueda de prensa, que: ”Iniciamos el mejor mes del año, abril es un mes de victorias históricas. Lo que intentan en abril les sale mal”.

Durante la rueda de prensa de la dirección nacional el diputado explicó que la derecha busca violencia y por eso miente a sus seguidores. Señores de la oposición léanse la Ley, pero el Reglamento también”, refiriéndose a las últimas declaraciones de María Corina Machado y Corina Yoris.

Primer vicepresidente del Psuv ”Los diez días que dice la oposición, es mentira”

Cabello recalcó: ”Recordemos en el año 2014, 2015, la violencia generada por grupos terroristas que asesinaron seres humanos, los quemaron vivos, pidieron intervenciones militares en nuestro país, las promovieron y financiaron. Cada vez que la oposición asume la agenda de violencia, los hemos derrotado”.

El primer vicepresidente del Psuv destacó que van a la contienda electoral como lo instruyó el Comandante Hugo Chávez ”en unidad, lucha, batalla y victoria”.

”Unámonos en favor de la paz, de la unidad y la concordia… A reflexionar por la paz de nuestro país. Nosotros no caemos en el chantaje mediático y seguiremos avanzando ¡Qué haya justicia!”, exigió.

Con respecto a la sustitución de candidatos Cabello manifestó:

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello al ser abordado sobre la sustitución de candidatos, explicó: ”Agarraron el artículo 44 y lo interpretaron como ellos quisieron, si yo fuese opositor que no lo soy, me llamaría la atención este artículo que se considera extemporáneo”.

Resaltó la resistencia del pueblo venezolano que ha obtenido las victorias a pulso. “¿Por qué no se registraron como partido? porque ese no es su plan. El plan de ellos es la violencia, los 10 días es otra estafa, ya los verás el 18 de julio”.

El también diputado de la AN señaló que los opositores que se inscribieron para las elecciones del 28 de junio son sectores que militaban con los extremistas y se fueron porque no los escuchaban. “Colaboracionistas con nosotros, no son”.

”¿Quién decidió que Rosales fuera candidato, el PSUV? No, fue Un Nuevo Tiempo, su partido, y así las organizaciones nuevas que surgieron”.

”Atentados, debemos cuidarnos, todas y todos, incendios. Quemaron el oncológico en el Zulia, ojalá no se enfermen nunca esta gente y tengan que necesitar este centro. Pero los afectados son los pacientes porque por esta cobarde acción, retrasarán el tratamiento. Incendiaron los 112 autobuses en Aragua porque ellos son fascistas, violentos”.

“Los garantes de la paz somos nosotros mismos, si garantizamos la paz en todas las calles de Venezuela, la lograremos en todo el territorio”, refirió Cabello.

“María Corina y Corina Yoris tienen un grave problema, para este proceso electoral, según la Ley orgánica de Procesos Electorales, no pueden hacer nada, solo votar, de resto no pueden hacer absolutamente nada”.

Cabello resaltó: “No va, está fuera. Su inhabilitación está para el 2030”. Señaló además, que todo lo que le ocurre a CITGO es responsabilidad de EE. UU. y de “la banda de Juan Guaidó”.

“¿Quién gobierna en Argentina? El fascismo. A Milei no le importa nada, ¿Qué va a aplicarle sanciones a Venezuela? Son insolentes, detrás de eso está el fascismo operando y gobernando, que resuelva los muchísimos problemas que tiene su país”.

“Aquí vamos a la calle con tareas que cumplir, con sanciones o sin sanciones vamos a la victoria. Lo que si voy a decir es que no va a venir la OEA ni nadie, se acabó el tutelaje en Venezuela desde que llegó Chávez”.

El Psuv respaldará la Ley contra el fascismo

Cabello explicó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldará absolutamente la propuesta de Ley que presentará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional (AN) para limitar la participación política de grupos o personas vinculadas con el fascismo.

El primer vicepresidente de la tolda roja destacó que esta iniciativa legislativa del Ejecutivo sólo es rechazada por quienes están vinculados a la ultraderecha y sus planes violentos.

”Esta Ley apenas la presenten la discutiremos para aprobarla. ¿Quiénes dijeron que eso era una ley para perseguir? Los fascistas, los violentos por allí salió el prófugo de Leopoldo López a atacarla. Pero tan pronto se presente esa Ley los diputados del bloque de la patria levantarán sus dos manos para dotar a Venezuela que impida que estos grupos políticos hagan vida en el país”, resaltó.

