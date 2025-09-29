¡Abusaba de una gallina!: Detenido en Barquisimeto hombre de 90 años por presunto caso de zoofilia

Una situación perturbadora que involucra presuntos actos de zoofilia, se registró recientemente en la comunidad de Tierra Negra, al noreste de la ciudad de Barquisimeto. Un adulto mayor fue detenido por las autoridades tras ser denunciado por vecinos de abusar de una gallina.

El hombre, identificado como Hisidrio Vizcaya, de 90 años de edad, fue presuntamente sorprendido por sus vecinos manteniendo relaciones sexuales con animales, específicamente gallinas, lo cual constituye un acto de zoofilia, una parafilia que implica la atracción y actividad sexual con animales.

Denuncia y acción legal

Los residentes de Tierra Negra, alegando estar cansados de presenciar estos actos de abuso contra los animales, procedieron a realizar la denuncia formal. Las autoridades de seguridad actuaron con prontitud, confirmando posteriormente la captura del sujeto.

El señor Vizcaya fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso legal correspondiente. La acción de los vecinos subraya la importancia de la denuncia oportuna en casos de maltrato animal y presuntos delitos sexuales, buscando la protección de la fauna y la tranquilidad de la comunidad.



Preocupaciones comunitarias y salud mental

La situación ha generado una profunda alarma social en Tierra Negra y la cercana comunidad de El Ujano. Los vecinos insisten en que se debe hacer justicia y que la edad avanzada del implicado no debe ser un impedimento para la aplicación de la ley, citando el temor por la seguridad de sus animales y niños.

No obstante, en medio de las denuncias, se ha señalado que el involucrado podría presentar problemas de salud mental. Este factor será determinante para el desarrollo del caso, ya que el Ministerio Público deberá evaluar la condición mental del ciudadano en el marco de la investigación penal.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla