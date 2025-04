Presos tres PNB por robarle mil 435 dólares a un joven en alcabala del Zulia

Tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana quedaron arrestados por robarle mil 435 dólares a un joven, en la alcabala de Sinamaica, en Guajira del estado Zulia.

Los funcionarios quedaron identificados como, Inspector David Jesús Reyes Lozano, Primer Oficial Yoban José Pérez Silva y el agente Kender De Jesús Sencial Pirela.

A través de una grabación difundida por la víctima, se dio a conocer el robo que perpetraron los uniformados de la PNB.

En el video, el joven Roman Rodriguez, explicó todo lo que vivió ese 13 de abril, en el referido punto policial. «Me dirigía de Colombia para Maracaibo y en esa alcabala comenzaron a requisarme al igual que mis pertenencias. Muy guardado traía mil 435 dólares, pero los policías encontraron el dinero. Cuando comenzaron a revisar mi laptop, encontraron una carpeta donde tenía fotocopia de mis padres y una planilla con mis antecedentes penales, puesto que yo estoy arreglando mis papeles en el país donde estoy», comenzó a relatar el joven a través de una grabación.

En su testimonio, el joven puntualizó: «Los policías dijeron que me llevarían preso por usurpar identidad en otro país, afirmación que era mentira, y si no, dirían que me encontraron cosas que realmente no traía. Ante esa presión, decidí darles el dinero que traía para que me dejaran ir».

Todo lo vivido ese 13-A, lo contó el joven Rodríguez y el video se viralizó, llegando en manos de las autoridades policiales de ese organismo, quienes iniciaron las averiguaciones pertinentes del caso para dar con los responsables.

Los oficiales quedaron puestos a la orden del MP.

