Presidente Nicolás Maduro y Arzobispo de Caracas avanzan en preparativos para canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Este jueves, el presidente Nicolás Maduro recibió a la Iglesia católica para preparar la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Roma, que se celebrará en Roma en octubre.

Una delegación de la Iglesia católica venezolana fue recibida, este jueves, por el presidente Nicolás Maduro, para acordar los preparativos de la ceremonia que se realizará en la ciudad de Roma, con motivo a la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, en el próximo mes de octubre.

La representación eclesiástica estuvo conformada por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo; el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Arturo Peraza; y la presidenta de Vale TV, María Eugenia Mosquera, en La Casona Cultural Aquiles Nazoa.

En la reunión también estuvieron presentes: la primera daman Cilia Flores, la alcadesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el diputado y vicepresidente Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

Este encuentro tuvo el objetivo de afinar detalles para la celebración de la canonización que representa una gran fiesta para la fe cristiana católica, pues se trata de los primeros santos venezolanos y que han hecho innumerables milagros a sus devotos.

Con el recuerdo de la labor y legado de ambos, la comunidad católica venezolana se mantiene en vilo ante la ceremonia especial que se realizará en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde serán proclamados santos por el Papa León XIV.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión