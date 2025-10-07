Presidente Nicolás Maduro: Venezuela informó a EEUU. sobre responsables, «con nombres y apellidos», de planear ataque contra su Embajada en Caracas

El presidente Nicolás Maduro detalló que en la tarde de este lunes Jorge Rodríguez comunicó «oficialmente» a la administración Trump sobre «los responsables de la preparación de este ataque terrorista, en qué parte están».

El presidente Nicolás Maduro informó este lunes que su gobierno está tras la búsqueda de los responsables de coordinar un plan para atacar a la embajada de Estados Unidos en Caracas y, de igual forma, la administración de Donald Trump tiene los datos completos de los involucrados y del lugar donde se planificó el atentado.

«El gobierno de Estados Unidos, a través de nuestros mecanismos de comunicación, ya tiene la información completa: nombres, apellidos, detalles de las reuniones (hora y lugar) donde se planificó el atentado», explicó.

Explicó, durante el segmento «Zona Digital» de su programa de todos los lunes Con Maduro+, edición No.93, que «hemos alertado al gobierno de los Estados Unidos de un plan para atacar su embajada, en Caracas. Contamos con fuentes de inteligencia que coincidieron en las pistas, donde un grupo de extremistas y terroristas tenían planeado colocar en la embajada de los Estados Unidos una carga de explosivos».

Agregó que «esta situación fue confirmada por, al menos, dos fuentes de mucha credibilidad».

«Una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas», señaló.

Recalcó que pese a las diferencias con EE. UU., Venezuela respeta y protege sus sedes diplomáticas, como bien lo establece el derecho internacional.

«A pesar de las diferencias que hemos tenido con el gobierno de Estados Unidos, nuestra administración tiene el deber, conforme a los Acuerdos de Ginebra y el Derecho Internacional, de proteger y preservar la Embajada de EE. UU. en Venezuela»

En contraposición, recordó que las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington fueron secuestradas y ocupadas ilegalmente.

El jefe de Estado refrendó que él personalmente verificó la amenaza. «Pude verificar que en la línea de desarrollo había una amenaza creíble por el grupo de terroristas y le ordené al jefe de los procesos de Diálogo y Paz, Jorge Rodríguez, que se comunicara por todas las vías con el gobierno de Estados Unidos. La reacción fue positiva».

El ministro para Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, también ordenó inmediatamente a la Policía Diplomática venezolana reforzar la seguridad y coordinar con el personal de seguridad de la Embajada, que carece de personal diplomático. Se reforzó toda la seguridad alrededor del complejo de edificaciones de EEUU, detalló el mandatario.

Avances en la Investigación



«La investigación está en pleno desarrollo», aseguró Maduro para destacar, además, que EEUU fue informado sobre los responsables de la preparación de este ataque terrorista y su ubicación.

«Estamos activamente tras la búsqueda y captura de algunos de estos individuos que se encuentran en territorio venezolano», expresó.

El jefe de Estado aseguró que más adelante revelaría el nombre de la persona que solicitó el ataque. Agregó que «este ataque fue avalado y solicitado por una persona de la cual se tendrá conocimiento pronto, pero esta información está aún en desarrollo».

Propósito del Ataque: Operación de Falsa Bandera

Resaltó que considera que esta acción terrorista es una operación típica de falsa bandera o una provocación. «El objetivo era generar un pretexto para propiciar un ataque estadounidense en territorio venezolano».

Maduro advirtió que el atentado «buscaría armar un escándalo y usar el poder comunicacional para culpar al Gobierno Bolivariano, escalando a un enfrentamiento donde no se preguntaría quién lo hizo, sino que se escucharía el repiqueteo de las ametralladoras y de los misiles».

Dijo que a pregunta clave en cualquier investigación es: «¿A quién beneficia el crimen? Dejamos que cada quien saque sus conclusiones sobre a quién beneficiaría esta acción terrorista».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión