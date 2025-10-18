Presidente Nicolás Maduro: Venezuela cumple 18 trimestres de crecimiento de la nueva economía de los 13 motores

El mandatario subrayó que la recuperación económica ha sido sostenida a pesar de los efectos de la pandemia y las sanciones económicas.

Venezuela acumula 18 trimestres consecutivos de crecimiento de la nueva economía impulsada por los 13 Motores Productivos, informó este viernes el presidente Nicolás Maduro durante un acto de inauguración de la Ciudad del Emprendimiento en el urbanismo Oscar López Rivera, ubicada en el Paseo Vargas de la Avenida Bolívar de Caracas, y proyectó un cierre de año cercano al 9%.El mandatario subrayó que la recuperación económica ha sido sostenida a pesar de los efectos de la pandemia y las sanciones económicas, y enfatizó que esas cifras no son solo indicadores macroeconómicos, sino resultados tangibles en la vida cotidiana de los venezolanos.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro firmó decreto en el que declara los días 19 y 20 de octubre como júbilo nacional no laborables por canonizaciones

«No es cualquier crecimiento económico, porque podríamos decir 18 trimestres de crecimiento del Producto Interno Bruto (…), crecimiento de la economía real, de la economía que produce papa, carne, mandarina, petróleo, gas, pollo, huevo, produce todo. De la economía que produce bienes y servicios, que abastece al país, que exporta cada vez más», comentó.

Señaló que el crecimiento corresponde a la “economía real” que produce alimentos, energía y bienes y servicios que abastecen al país y amplían las exportaciones.

«Este año ya tenemos un crecimiento cercano al 9%, que es un récord, el mayor crecimiento económico de toda América Latina y del Caribe (…). Así que Venezuela está a la vanguardia del surgimiento de un nuevo modelo económico, que tiene un objetivo», afirmó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión