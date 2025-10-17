Presidente Nicolás Maduro tras autorización de Donald Trump a la CIA: Los venezolanos tienen las herramientas para vencer esas amenazas

El jefe de Estado aseguró que la Agencia Central de Inteligencia de EEUU también tiene 26 años conspirando contra los gobiernos revolucionarios del país.

El jefe de Estado, Nicolás Maduro rechazó las acciones del presidente de EE. UU. al autorizar a la CIA a realizar operaciones dentro Venezuela, al tiempo que aseguró que el pueblo venezolano cuenta con las herramientas necesarias para vencer este tipo de amenazas y, además, sabe cómo hacer que prevalezca la paz y la tranquilidad en toda la región.

En ese sentido, desde el Salón Bicentenario del Complejo Miraflores, en Caracas, donde se lleva a cabo el Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria, el jefe de Estado cuestionó la credibilidad de quienes dudan de la injerencia extranjera: «¿Alguien puede creer qué la CIA no está operando en el país desde hace 60 años? ¿Qué no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Hugo Rafael Chávez Frías o contra Nicolás Maduro?», expresó para afirmar que se trata de un «doble rasero».

De esta forma, el mandatario rechazó la posible intervención de la CIA en Venezuela, lo cual representa una vulneración a la soberanía nacional y demuestra la injerencia extranjera de dicho país sobre el territorio nacional.

Mencionó los diversos golpes de Estado cometidos por esa organización en Latinoamérica, a través de los cuales asesinaron también a los presidentes de esas naciones.

Asimismo, Maduro calificó como «grosero» el anuncio hecho recientemente por Donald Trump de autorizar operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

«El Gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. Autorizaron que la CIA haga operaciones contra Venezuela, contra la paz», expresó y aseguró que este tipo de acciones nunca se había visto a lo largo de la historia.

«Siempre lo han hecho, pero jamás ningún gobierno anterior desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países», subrayó.

El mandatario calificó esta acción como un acto de «deshonestidad macabra» con el propósito de seguir obrando en la guerra psicológica contra la Nación, buscando atemorizar y dividir a los ciudadanos.

Al respecto, sentenció: «A nuestra gente no le entra ni coquito; aquí el pueblo está firmemente unido en defender el derecho de su patria, su tierra, la verdad de nuestra Venezuela».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión