Presidente Nicolás Maduro supervisa Polo Científico Tecnológico Venezolano

La visita del jefe de Estado a Sartenejas incluyó áreas estratégicas que albergan microscopios electrónicos de última generación, como el de Barrido de Emisión de Campo.

El presidente Nicolás Maduro ofreció este miércoles un balance detallado de los avances de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación 2025 durante una visita al Polo Científico Tecnológico Venezolano, en Sartenejas, estado Miranda.

Durante la actividad, el jefe de Estado recorrió las instalaciones del centro donde se ubica la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT), con el objetivo de consolidarlo como ente de vanguardia para la ciencia nacional.

Uno de los puntos clave del recorrido presidencial fue la visita a áreas estratégicas que albergan microscopios electrónicos de última generación. Entre estos equipos se encuentran el Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo (FESEM) y el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM).

Estas herramientas fortalecerán la investigación en campos clave como la geoquímica, geología y criminalística, creando un innovador ecosistema de ultramicroscopía en el país.

Los avances de la Gran Misión están enfocados en los siguientes vértices:

Vértice 1: Siembra y preservación del talento científico nacional.

Vértice 2: Fortalecimiento de los espacios para la investigación, el desarrollo y la innovación científica.

Vértice 3: Ciencia, tecnología e innovación para la producción.

Vértice 4: Venezuela hacia la transformación digital.

Vértice 5: Cooperación y alianzas internacionales.

Asimismo, el complejo científico cuenta con una infraestructura distribuida estratégicamente:

Edificio Miranda: Una zona residencial para los jóvenes que se forman en la Universidad de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández Morán», con capacidad para unos 60 estudiantes.

Edificio Ludovico Silva: Sede del laboratorio de pesquisa neonatal de la Fundación del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).

Edificio Sucre: Un espacio de alojamiento para investigadores internacionales que visitan el país para realizar estudios en áreas como ambiente, agroalimentación y salud.

Como parte de las políticas del Gobierno Nacional para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, todas las áreas que conforman el Polo Científico han sido renovadas previamente, garantizando espacios óptimos y acordes con las necesidades del sector científico de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión