Presidente Nicolás Maduro sobre intervención militar en el mar Caribe: “Es la más grande amenaza que se ha visto en nuestro continente”

El presidente de la República reiteró que, a pesar de los intentos de Estados Unidos por ejercer presión militar, el pueblo venezolano se está preparando para una defensa robusta.

Este lunes, durante una rueda de prensa internacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció lo que considera “la más grande amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años”. Esta afirmación se produce en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que incluye ocho barcos militares, 1200 misiles y un submarino nuclear.

El jefe de Estado calificó esta situación como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”, y enfatizó la necesidad de transmitir la verdad sobre la realidad venezolana ante el mundo. “Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, sentenció.

En su intervención, el mandatario también criticó la influencia de las “mafias de Miami” en la política estadounidense, afirmando que han tomado el poder político de la Casa Blanca e impuesto una visión extremista que amenaza a Venezuela. “Amenazar a Venezuela, es amenazar el continente entero”, acotó.

Maduro reiteró que, a pesar de los intentos de Estados Unidos por ejercer presión militar, el pueblo venezolano se está preparando para una defensa robusta. “Habiendo sido derrotadas todas las formas de guerra híbrida, ahora han optado por el peor error, la máxima presión extravagante, inmoral y brutal solo (…) Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes y amenazas de ningún signo, es nuestra trayectoria histórica”, puntualizó.

Finalmente, el presidente venezolano expresó su preocupación por quienes intentan ver a Venezuela desde una perspectiva colonial. “Todavía hay quien quiere imponer los supremasismos y vernos desde lejos como la época de la colonización”, concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión