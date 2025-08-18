Presidente Nicolás Maduro sobre el turismo: Unamos esfuerzos en toda Venezuela para que siga la senda del crecimiento

El mandatario calificó al turismo en una de las «cosas más bonitas» que existen, asociándolo con la alegría, el descanso y el conocimiento. En este contexto, calificó nuevamente al sector como «el arma secreta de la economía venezolana».

El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a un esfuerzo mancomunado de toda la nación para que el turismo en Venezuela «siga la senda del crecimiento». A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario destacó la necesidad de unir a la educación, la cultura, y las fuerzas sociales y comunitarias para impulsar el sector.

Maduro calificó a Venezuela como un «emporio turístico» y destacó la singularidad de sus diversos destinos. Mencionó las «cosas únicas» de los Andes, la majestuosidad de la Gran Sabana y Canaima, y la belleza de las playas, nombrando lugares como Los Roques, Morrocoy y Mochima. En el video, el presidente también resaltó el potencial del ecoturismo, citando el hallazgo de una familia de dantas por una fundación en Guarenas, un detalle que, a su juicio, añade un «atractivo especial» al país.

El mandatario reiteró que el turismo es una de las «cosas más bonitas» que existen, asociándolo con la alegría, el descanso y el conocimiento. En este contexto, ha llamado al sector «el arma secreta de la nueva economía venezolana».

Este pronunciamiento se produce un día después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacara el éxito de la Rueda de Negocios Internacional 2025, donde se firmaron más de 557 acuerdos de cooperación. Rodríguez, quien también calificó al turismo como un motor clave para el desarrollo económico, anunció que el sector ha registrado un crecimiento del 700% en los últimos 17 meses, lo que refuerza el mensaje presidencial de que el turismo continúa en una clara senda de expansión.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión