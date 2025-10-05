Presidente Nicolás Maduro sobre ejercicios especiales: «La voluntad de defender a la nación está más que demostrada»

El mandatario manifestó que la prioridad de los venezolanos es «resguardar la soberanía» porque «Venezuela es un país de paz».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó la voluntad de los venezolanos de defender al país, asegurando que «está más que demostrada», luego de los ejercicios militares especiales que se realizaron este sábado 4 de septiembre, como parte del cronograma de defensa de la soberanía.

A través de su cuenta en la red social Instagram, el mandatario manifestó que es «nuestra prioridad es resguardar la soberanía. Venezuela es un país de paz». Esto, debido a las constantes amenazas provenientes del gobierno estadounidense.

«Por ello nos preparamos: se organiza el apresto operacional y el ejercicio de movilización para la defensa integral de la patria», concluyó Maduro al respecto.

Cabe destacar que la jornada contó con un despliegue total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana, las 335 Areas de Defensa Integral y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), quienes se movilizaron y asumieron el compromiso en las actividades.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión