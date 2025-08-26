Presidente Nicolás Maduro: «(Rubio) con su extremismo, pudiera llevar a Trump, al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe»

El jefe de Estado afirmó que el alto funcionario «está todos los días utilizando su poder para la guerra psicológica y la guerra política» contra nuestro país.

El presidente Nicolás Maduro denunció este lunes la presencia de una organización delictiva dirigida por los miembros de la extrema derecha que hace vida en Miami.

Maduro afirmó que la mafia tiene representación en la administración de Donald Trump a través de Marco Rubio.

«La mafia de Miami que odia a Venezuela y que odia a América Latina, que quisiera ser como la mafia del continente, tiene el poder en Washington; Marco Rubio tiene dos cargos que solo tuvo Henry Kissinger (…), él tiene la Secretaría de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado; los dos cargos fundamentales para ellos intentar dominar al mundo», expuso durante su programa «Con Maduro +».

En este contexto, afirmó que el alto funcionario norteamericano «tiene un conjunto de cargos dentro de la estructura del poder, y él encabeza todos estos planes contra nuestro país que no tienen viabilidad y sencillamente está todos los días utilizando su poder para la guerra psicológica y la guerra política para posicionar un escenario».

«Ese señor (Rubio) con su locura y extremismo pudiera llevar al presidente Donald Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe», alertó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión