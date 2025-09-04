Presidente Nicolás Maduro reitera que Venezuela está de pie ante embestida de EEUU.: «No es la primera ni la última»

El presidente de la República Nicolás Maduro, dijo este miércoles que el país seguirá con «fe inquebrantable en la victoria y en paz».

El presidente Nicolás Maduro aseguró, este miércoles, que Venezuela se mantiene «de pie» frente a lo que describió como una nueva «embestida» del imperialismo norteamericano, la cual «no es la primera ni será la última», en este contexto enfatizó «la serenidad, firmeza y fe inquebrantable» de la nación, y llamó a la unión del pueblo, las fuerzas militares y policiales, porque «somos guerreros».

Desde la avenida Boyacá, Caracas, encabezó la ceremonia de inauguración de un monumento conmemorativo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la victoria de la Guerra Mundial Antifascista.

«Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida y Venezuela está y va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz, en unión nacional de todo su pueblo, de todas sus fuerzas militares y policiales. Somos gente de bien, gente que ama la paz», destacó para referirse a la amenaza de Estados Unidos que desplegó barcos militares en el mar Caribe.

Asimismo, destacó que sepan «que somos guerreros cuando se meten con nuestra tierra, historia y nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores», subrayó.

China como potencia «amiga y sin visión imperialista»



El presidente Maduro también se refirió al desfile militar presenciado este martes en Beijing, sugiriendo que China ya es la principal potencia militar del mundo. Calificó a China como una potencia «hermana mayor y amiga», sin las visiones «imperialistas y esclavistas» que caracterizaron a las potencias europeas del pasado.

Criticó a estas potencias por mantener un «complejo de supremacismo» que las lleva a creerse superiores y a considerar a otros países como «colonias». Finalmente, reiteró que el avance de China debe servir de inspiración para el desarrollo venezolano.

En su discurso reafirmó la doctrina militar bolivariana de defensa integral de la nación y la convicción de que Venezuela, en su camino hacia el socialismo del siglo XXI, se consolidará como una potencia regional.

«Es admirable el avance de nuestra hermana mayor China, que debe servir de ejemplo para todo el esfuerzo de nuestro país, porque Venezuela, por el camino de la revolución socialista del siglo XXI, Venezuela por el camino del proyecto bolivariano, siguiendo el legado inmortal del comandante Chávez, más temprano que tarde, tiene que ser reconocida en Suramérica también como una potencia media de desarrollo económico, social, cultural, educativo, tecnológico, con logros propios, esfuerzos propios», expresó.

Maduro hizo un llamado a las fuerzas militares, policiales y al pueblo en general, a mantener la unidad para repeler cualquier intento de injerencia o agresión.

