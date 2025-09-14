Presidente Nicolás Maduro reconoce participación del Venezolano ante preparación y adiestramiento militar

El mandatario expresó que ante la máxima presión externa debe haber máxima unión nacional.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este domingo su orgullo por la participación de los venezolanos en el entrenamiento militar que comenzó este sábado en 312 puntos del país.A través de su cuenta en Instagram, Maduro reconoció y escribió: «¡Este es el Pueblo valiente y heroico de Venezuela! He visto a la juventud, al hombre y la mujer de a pie, en los cuarteles del país, participando en la primera fase de adiestramiento y preparación para defender la integridad territorial, la independencia y la Paz. ¡Ante la máxima presión! ¡Máxima unión! ¡Sin vacilación!».

Leer También: Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López: FANB activó 96 polígonos de tiro en jornada nacional de integración cívico-militar

Cabe destacar que, la jornada comienza debido a las crecientes tensiones geopolíticas en la región, marcadas por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe sur. El Ejecutivo advierte que, ante cualquier agresión externa, Venezuela «pasaría de inmediato a la fase de la lucha armada».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión