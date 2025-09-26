Presidente Nicolás Maduro recibe cartas de solidaridad de militares Colombianos para defender juntos el legado de libertad

«La amenaza de agresión estadounidense está despertando a un gigante llamado Simón Bolívar, su pueblo, civiles y militares unidos en la gran Colombia», expresó el mandatario nacional.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que ha recibido varias cartas provenientes de Colombia, en las que militares de dicho país le expresan solidaridad ante las amenazas del Gobierno de Estados Unidos contra nuestra nación.

Durante su visita a la Comuna «El Legado de Chávez», en el estado Miranda, el mandatario expresó que «me han dicho: si tocan a Venezuela, tocan a Colombia, y nos vamos para defender la soberanía de la patria grande de Bolívar».

Indicó que «la amenaza de agresión estadounidense está despertando a un gigante llamado Simón Bolívar, su pueblo, civiles y militares unidos en la gran Colombia».

«¡Somos la gran Colombia! Porque el pueblo de Colombia y Venezuela están unidos», finalizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión