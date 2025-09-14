Presidente Nicolás Maduro recibe bendiciones desde República Dominicana: Le envían una imagen de la Virgen de la Altagracia

El presidente recibió este domingo el obsequio acompañado de Cilia Flores. En un mensaje en Instagram, agradeció el gesto y pidió que siga protegiendo a Venezuela.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de la primera dama Cilia Flores, recibió este domingo una imagen de la Virgen de la Altagracia, patrona espiritual del pueblo dominicano, como obsequio enviado desde República Dominicana.

A través de un video difundido en Instagram, el mandatario expresó su agradecimiento por el presente y destacó el valor espiritual del gesto.

“Agradezco este especial obsequio, para que nos siga protegiendo. El pueblo del Caribe transmite la hermosura de sus deseos de paz y unión”, manifestó.

La Virgen de la Altagracia es una de las advocaciones marianas más veneradas en el Caribe. Cada 21 de enero, miles de feligreses dominicanos peregrinan a la Basílica de Higüey para rendirle homenaje y participar en las festividades religiosas en su honor.

