Presidente Nicolás Maduro propone a la CELAC una reunión de emergencia por «la soberanía y la paz de Sudamérica y el Caribe»

El mandatario nacional indicó que el organismo debe asumir la conducción de un proceso intenso de conversaciones y diálogos para hacer valer la declaratoria de la región como territorio de paz».

Este lunes, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que propuso a la CELAC, con carácter de urgencia, una conferencia especial por la soberanía y la paz de Sudamérica y el Caribe, ante la presencia de busques de guerra estadounidenses en la región.

«La CELAC debe asumir la conducción de un proceso intenso de conversaciones y diálogos para hacer valer la declaratoria de América Latina y Caribe como territorio de paz», aseveró Maduro durante un encuentro con medios nacionales e internacionales.

El mandatario explicó que la carta fue entregada al mandatario de Colombia y actual presidente pro tempore de la CELAC, Gustavo Petro, quien se ha encargado de circular la misiva que ya ha llegado a varios países.

El presidente venezolano refirió que «espera que esta iniciativa, en el campo de la política de la diplomacia excelsa de paz, tome cuerpo y camino preventivo y, a tiempo, detengamos una gran guerra en el Caribe y en Suramérica«

Aseguró que Venezuela, América Latina y el Caribe quieren paz, al igual que «el pueblo de Estados Unidos no quiere guerra«.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión