Presidente Nicolás Maduro pide reestructuración del cuerpo técnico de La Vinotinto tras no clasificar para el Mundial 2026

El presidente Nicolás Maduro se pronunció este lunes sobre la reciente derrota de la selección nacional de fútbol, la Vinotinto, ante Colombia, lo cual hizo que el equipo no clasificara para el Mundial de 2026. Expresó su solidaridad con los jugadores y el movimiento futbolístico del país y afirmó que «Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico».

Durante su declaración, en una trasmisión de la jornada de trabajo productiva dedicada a la Seguridad y Soberana, el mandatario destacó el crecimiento del fútbol en el país, asegurando que «casi que desplazó el béisbol como deporte nacional». Añadió que la Vinotinto necesita una «reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo».

«Ayer tuvimos una dolorosa pérdida, solidaridad con los futbolistas y solidaridad con todo el movimiento futbolero, muchachos y muchachas futboleras del país, son miles de miles», destacó.

Maduro afirmó que su postura refleja el sentir de «millones de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo» que desean ver a la selección triunfar. «Tenemos con qué competir, llegar y ganar, así que hay que a corregir y levantar la cabeza», manifestó.

El presidente concluyó con un mensaje de optimismo, instando a no desanimarse. «Siempre levantar la cabeza. Nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad. El día de la Vinotinto llegará y lo hará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo», finalizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión