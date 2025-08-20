Presidente Nicolás Maduro nuevamente a EEUU: «Jamás podrán detener a la Revolución Bolivariana, por ninguna vía»

El jefe de Estado anunció la incorporación de 299 nuevos Cuadrantes de Paz, con el objetivo de fortalecer una «Caracas segura, pacífica, revolucionaria y resistente al imperialismo».

El presidente Nicolás Maduro aseguró, nuevamente, al Gobierno de Estados Unidos que no han podido ni podrán jamás detener a la Revolución Bolivariana por ninguna vía.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro anuncia activación de 4,5 millones de milicianos en todo el país

Desde El Guarataro, en la parroquia San Juan, donde Maduro encabezó el relanzamiento de los Cuadrantes de Paz en Caracas, recordó que la tolda roja ganó en las elecciones el 25 de mayo, 23 de las 24 gobernaciones. Seguidamente, en los comicios por las 335 alcaldías, «ganamos 285, por eso el imperialismo se desespera; se vuelven locos porque no pueden parar a la Revolución Bolivariana por ninguna vía, no la han podido parar ni jamás podrán detener nuestra Revolución Bolivariana del siglo XXI, porque es una revolución de la patria grande.»

«¿Ustedes recuerdan cuando decimos que Venezuela tiene con qué? Que el mundo lo sepa, que lo sepan los imperios, Venezuela hoy más que nunca tiene con qué, por eso estamos en paz y vamos a seguir en paz», agregó.

El jefe de Estado también subrayó la importancia de la consolidación de la Tercera Transformación (3T) del Plan de la Patria, a fin de fortalecer los Cuadrantes de Paz en seis ejes de la comunidad de El Guarataro, donde el enfoque integral es el afianzamiento del plan de las 7T, la paz, soberanía, seguridad y empoderamiento del Poder Popular.

«Prevalece la 3T porque tenemos que consolidar la paz, la seguridad, la unión nacional, la integridad territorial y la soberanía nacional, porque nos la hemos ganado a pulso. Tenemos un país en paz porque nos lo hemos ganado. Tenemos un país en proceso de recuperación, de amplia democracia, participación, un país que está feliz porque nos lo hemos ganado a pulso», resaltó al indicar que, tanto a alcaldes como a gobernadores, les indicó en la reciente reunión que tuvieron que sus presupuestos deben cubrir el primer y segundo proyecto más votado por los circuitos comunales.

Asimismo, el presidente Maduro anunció la incorporación de 299 nuevos Cuadrantes de Paz, con el objetivo de fortalecer una «Caracas segura, pacífica, revolucionaria y resistente al imperialismo». Indicó que el alto mando político – militar – policial lo acompañó en el lanzamiento de estas zonas delimitadas en la capital.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión