Presidente Nicolás Maduro lanza estas medidas de seguridad para Caracas: «Tenemos que consolidar la paz»

El jefe de Estado informó este martes sobre la implementación de 299 cuadrantes de paz en toda Caracas, como parte del Plan Nacional de Planificación.

Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la implementación de 299 cuadrantes de paz en Caracas, como parte del Plan Nacional de Planificación. Durante el Balance de Comunas, el mandatario enfatizó que estas iniciativas buscan proteger a la ciudadanía y mantener la integridad en el país. «Es fundamental fortalecer la paz, la seguridad, la unidad nacional, así como nuestra integridad y soberanía. Debemos afianzar lo que hemos logrado con esfuerzo», declaró.

Además, el jefe de Estado subrayó que «disponemos de un país en paz, en un proceso de recuperación que promueve una democracia amplia y una participación activa, porque eso es lo que hemos conquistado».

Asimismo, Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, anunció que cada uno de los cuadrantes estará equipado con motocicletas, dispositivos de comunicación y un vehículo dedicado exclusivamente al patrullaje en su área asignada.

«Ese vehículo es un recurso que pertenece a la comunidad. Se utilizará para realizar patrullajes en el sector, en conjunto con las motos y el apoyo de los cuerpos policiales. Este vehículo está destinado al bienestar y la seguridad de todos los venezolanos en este sector y en las diversas áreas de Caracas», afirmó Cabello.

No obstante, destacó que la capital cuenta con más de 800 cámaras de vigilancia modernizadas con tecnología de fibra óptica, lo que garantiza una supervisión constante y efectiva del espacio público.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión