Presidente Nicolás Maduro invita al país a sumarse al alistamiento militar en nueva jornada este fin de semana

El mandatario resaltó que estas acciones son implementadas con el objetivo de continuar incorporando ciudadanos a la MB para la defensa integral de la nación frente a las amenazas de los Estados Unidos.

El presidente Nicolás Maduro recordó la continuación de la jornada de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana para este viernes 29 y sábado 30 de agosto del 2025, como parte de las acciones que tienen como fin la defensa de la soberanía nacional ante las amenazas de Estados Unidos. «Viernes y sábado será una gran jornada de alistamiento».

Leer También: Padrino López lidera segunda jornada de alistamiento militar en Caracas: «No es un reclutamiento forzoso, es un acto voluntario»

«Llamo al alistamiento y a filas a todos los milicianos, el pueblo combatiente y, en especial, a todos los hombres y mujeres de a pie que aman esta patria para con Bolívar decir: ‘consolidemos el disfrute perpetuo de la seguridad y libertad que deseamos y merecemos'», dijo en una publicación realizada en sus redes sociales.

El jefe de Estado detalló que para esta nueva jornada se activarán 945 puntos en todo el país. «Plazas Bolívar, municipios y parroquias, territorios comunales, asentamientos campesinos, empresas públicas y privadas, estratégicas y en general, e industrias del país», mencionó durante la clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), donde juramentó a un grupo de 1 mil 3 venezolanos.

«Han jurado por la patria, por esta tierra sagrada. Si así lo hicieran, merecerán las bendiciones de Dios, del pueblo y el reconocimiento de toda la patria. Quedan ustedes investidos desde este momento en profesionales de los Cuerpos Especiales de la República Bolivariana de Venezuela», les dijo el presidente Nicolás Maduro a los graduandos y graduandas de la segunda cohorte del COER en su acto de juramentación.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión