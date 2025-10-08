Presidente Nicolás Maduro instruye proteger las Zonas de Defensa Integral La Guaira y Carabobo: «Son 27 acciones territoriales»

«Esta activación es para asegurar integralmente y proteger ambas ZODI por la importancia de ubicación geográfica y estratégica», destacó el mandatario durante la «Operación Independencia 200» que arrancó a medianoche este lunes.

Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó proteger las Zonas de Defensa Integral (ZODI) La Guaira y Carabobo mediante la activación de la «Operación Independencia 200» por medio de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral de la Nación (ODDI), y además se han delineado «27 acciones territoriales».

«Se han delineado 27 acciones territoriales que representan tareas específicas a cumplir para asegurar integralmente y proteger ambas ZODI por la importancia de ubicación geográfica y estratégica», resaltó el mandatario sobre esta operación que arrancó a medianoche.

Asimismo, mencionó que a la «Operación Independencia 200» se sumó en la madrugada «la Milicia Bolivariana, las fuerzas sociales y populares». Comentó que la fuerza militar, popular y policial ya se encontraba activada en ambos estados.

El jefe de Estado destacó que esta movilización busca afinar la maquinaria militar y popular, para consolidar «un poderoso movimiento nacional por la defensa de la paz, la soberanía y el derecho al futuro de Venezuela».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión