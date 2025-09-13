Presidente Nicolás Maduro: Inició entrenamiento de la Milicia Bolivariana en más de 300 cuarteles de todo el territorio nacional (+Fotos)

El Jefe de Estado Nicolás Maduro informó que los alistados recibirán adiestramiento y cohesión de combate, en los cuarteles y unidades militares disponibles.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el inicio este sábado 12 de septiembre del entrenamiento oficial de la Milicia Nacional Bolivariana en 312 cuarteles activos en todo el territorio nacional.

Este viernes, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el jefe de Estado, anunció que se pondrá en marcha una «fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate, en los cuarteles y unidades militares» disponibles.

A partir de las 9:00 fue convocada la participación de milicianos y los alistados para esta jornada, donde recibirán adiestramiento en el empleo de los sistemas de armas.

«¡Todos los sistemas de armas! Organización para las operaciones, el desarrollo de los hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares, de día, de noche, de madrugada», manifestó Maduro.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión