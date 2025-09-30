Presidente Nicolás Maduro informó: Ya arrancó proceso de consulta del Decreto Constitucional de Estado de Excepción

El jefe de Estado aclaró que esta medida, que busca «proteger a nuestro pueblo, paz, estabilidad», solo sería aplicada «si Venezuela fuera agredida militarmente por el imperio estadounidense».

Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que se inició el proceso de consulta del Decreto Constitucional de Estado de Excepción, el cual tiene como objetivo proteger la integridad del país frente a las amenazas militares de Estados Unidos.

«Ya hoy arrancó el proceso de consultas del Decreto Constitucional de Estado de Excepción, para decretar un estado de conmoción exterior, de acuerdo a la Constitución y proteger nuestro pueblo», señaló el mandatario durante la transmisión del programa presidencial «Con Maduro+» en su edición °92.

El jefe de Estado aclaró que esta medida, que busca «proteger a nuestro pueblo, nuestra paz, nuestra estabilidad», solo sería aplicada «si Venezuela fuera agredida militarmente por el imperio estadounidense».

En este contexto recordó que el país ya ha sido agredido, «pero hemos salido adelante», dijo.

«Todos saben que hemos sido agredidos económicamente, psicológicamente, políticamente, diplomáticamente… y hemos salido adelante», enfatizó.

Más temprano, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, adelantó que el primer mandatario Nacional suscribió el decreto de Estado de Conmoción Exterior que le da “poderes especiales para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela”.

“Este decreto busca proteger la integridad territorial, la soberanía, la independencia, los intereses vitales y estratégicos de nuestra República”, comentó durante su participación en un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

El pasado 23 de septiembre, el dignatario informó en Consejo de Estado que estaba evaluando la puesta en marcha del mencionado decreto ante las amenazas de la administración de Donald Trump en el mar Caribe.

Maduro explicó que trabajan en «otras medidas de corte constitucional legales que otorgan poder al Estado para responder ante una situación de agresión» por parte de Estados Unidos.

Desde hace al menos siete semanas, el presidente Donald Trump, bajo el argumento de lucha antidrogas, apostó en el sur del Caribe fuerzas militares que Venezuela ha denunciado como una amenaza a la integridad territorial del país y una excusa para justificar una intervención militar.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión