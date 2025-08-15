    Presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela superó el 90% de escolaridad: «Vamos rumbo al 100% de inclusión»

    El presidente Nicolás Maduro indicó que el 85% del estudiantado pertenece a instituciones públicas e instó a las instituciones privadas que establezcan tarifas asequibles.

    El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el país superó el 90% de la escolaridad en medio de las sanciones económicas.

    Durante la clausura del I Congreso Pedagógico de Maestros Bolivarianos, Maduro afirmó que su gobierno trabaja para alcanzar el 100% de la escolarización en el país. 

    «Defendiendo el derecho a la educación de nuestro pueblo. Hoy puedo decir que hemos llegado, en primer lugar, a superar el 90% de escolaridad en Venezuela. Vamos rumbo al 100% de inclusión y escolaridad», afirmó.  

    En este sentido, el jefe de Estado agregó que la mayoría de matrícula escolar cursa estudios en instituciones públicas tras superar sanciones económicas, a la par que reiteró su apoyo a los centros privados y sugirió que establezcan tarifas asequibles. 

    «Y el 85% de los niños, niñas y jóvenes de Venezuela estudian en escuelas y liceos públicos, un 15% en educación privada; todo el apoyo, eso sí, que cobren una tarifita social, no abusen. Todo el apoyo a Fe y Alegría y a la educación católica», dijo. 

    Finalmente, el dignatario destacó la labor de los docentes venezolanos. 

    «Pido las bendiciones de Dios para todos nuestros maestros y todas nuestras maestras. Mis héroes, nuestros héroes, nuestras heroínas», apuntó. 

