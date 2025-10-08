Presidente Nicolás Maduro informó que responsables de planear «ataque terrorista» en Embajada norteamericana en Caracas están en EEUU.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó que John McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada estadounidense en Colombia, recibió por parte de Venezuela datos del frustrado plan contra sede diplomática.

El presidente Nicolás Maduro afirmó la tarde de este martes que John McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada estadounidense en Colombia, recibió por parte de Venezuela datos del frustrado plan terrorista contra la sede de la Embajada estadounidense en Caracas, y asegura que los «criminales terroristas» estarían en Estados Unidos.

«Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada, que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres, así que no se hagan los locos», expresó Maduro en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Detalló que «el día de ayer, 06 de octubre de 2025, el diputado Jorge Rodríguez informó al señor John McNamara, los nombres, apellidos y ubicación de las personas responsables, que desde Norteamérica prepararon ese atentado, a la embajada de los EE. UU, en Caracas, plan terrorista hoy frustrado».

El jefe de Estado recalcó que Estados Unidos tiene la información completa. «Si es necesario la haremos pública. Por razones prudentes, informamos oficialmente al gobierno de los Estados Unidos, para que hagan las investigaciones y procedan a la captura inmediata de los terroristas que están allá mismo en Estados Unidos», dijo.

Maduro exhortó a las autoridades norteamericanas a iniciar las investigaciones correspondientes y proceder a la captura inmediata de los señalados, que dijo, se encuentran en su territorio y subrayó la responsabilidad de Washington ante esta amenaza.

Anteriormente, el mandatario dijo en el programa presidencial «Con Maduro+» que «una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas».

El presidente explicó que el pasado domingo 5 de octubre su Gobierno notificó a Washington sobre el descubrimiento de la operación, la cual habría sido organizada desde territorio norteamericano. “Se realizaron las acciones pertinentes en materia de seguridad, porque nosotros respetamos el derecho internacional”, señaló.

Rodríguez denunció ese mismo día a través de un comunicado que sectores extremistas de la derecha local estarían intentando colocar explosivos letales en la embajada estadounidense, en un intento por generar un escenario de agresión.

En este contexto, Maduro insistió en que el lunes 6 de octubre, el jefe negociador, Jorge Rodríguez, entregó a McNamara los nombres, apellidos y ubicación de los presuntos responsables, apuntando que esta operación calificada como de «falsa bandera» se habría preparado desde Estados Unidos.

Subrayó que la comunicación realizada de manera formal tiene la intención de que Estados Unidos actúe frente a la operación de falsa bandera contra la sede diplomática.

Con información de Globovisión