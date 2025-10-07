Presidente Nicolás Maduro informó: Ejecutivo activa Operación Luisa Cáceres de Arismendi para fortalecer soberanía nacional

El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el despliegue será en el oriente del país, en zonas como: Nueva Esparta y sus circunvecinas, incluida Margarita, Coche y Cubagua.

Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que un despliegue militar estratégico fue activado en el oriente del país, para fortalecer la soberanía nacional y garantizar la paz en Venezuela.

El mandatario explicó que esta operación, que honra el legado de la heroína insular Luisa Cáceres de Arismendi, se despliega en el estado Nueva Esparta y sus zonas circunvecinas, incluida Margarita, Coche y Cubagua.

Destacó que en Venezuela existe un consenso profundo en defensa del derecho a vivir en paz, con tranquilidad y soberanía. «Nosotros defendemos la paz y la vida, allá los que defiendan la guerra y la muerte».

«Si logramos avanzar en la organización, en la fusión militar-popular-policial, en constituir un poderoso poder nacional que no es otra cosa que el poder del pueblo y militar, nosotros avanzamos para que la profecía de El Libertador se cumpla», afirmó.

Por su parte, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó que las labores comenzaron a las 06:00 a. m., para cumplir estrictamente las órdenes del presidente, Nicolás Maduro.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión