Presidente Nicolás Maduro inauguró Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas «Comuna Las 8 Raíces de Mecedores»

Este 20 de octubre se cumplieron 13 años del «Golpe de Timón» que hizo Hugo Chávez en 2012, lo que motivó al jefe de Estado a entregar más de 20 mil obras como parte de su compromiso con la consolidación del Estado Comunal.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, visitó e inauguró la Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas «Comuna Las 8 Raíces de Mecedores», en la parroquia La Pastora de Caracas, este lunes.

Además, verificó los avances del autogobierno popular con el objetivo de garantizar que se cumpla el mandato de Hugo Chávez: «Comuna o nada».

La jornada presidencial de este 20 de octubre es parte del impulso del Plan de la Patria de las Siete Transformaciones (7T) con énfasis en la segunda T, que contempla el desarrollo de las ciudades, humanos y servicios, además de la quinta T, que comprende la organización y planificación popular en los 5 mil 336 circuitos comunales del país.

Jornada que es celebrada en el marco de la celebración de los 13 años del «Golpe de Timón», el llamado que hiciera Chávez en 2012, lo que motivó al mandatario a entregar más de 20 mil obras que fueron ejecutadas tras las recientes Consultas Populares como una manifestación de su compromiso con la consolidación del Estado Comunal y la necesidad de dar respuesta oportuna a las necesidades de los venezolanos.

En la Comuna Las 8 Raíces de Mecedores, en Caracas, se han consolidado tres proyectos en lo que va de año: la instalación de una planta potabilizadora, el establecimiento de un centro de copiado y la adquisición de motos comunitarias para el servicio de traslado nocturno entre Capitolio y Los Mecedores.

Al encuentro del día denominado el «Obratón» asistió la primera dama Cilia Flores; el ministro para las comunas, Ángel Padro; el ministro para la juventud, Sergio Lotararo; el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, entre otras autoridades.

