Presidente Nicolás Maduro: Gobierno Nacional trabaja en «segunda fase de estabilización» de la economía con 13 Motores

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, afirmó que el objetivo de esta nueva fase es «la producción plena y sustitución radical al 100% de todos los rubros, el fortalecimiento financiero y monetario del país».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el Gobierno nacional trabaja en una «segunda fase de estabilización» del nuevo modelo económico con los 13 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

Durante el segmento «Zona Digital» de su programa «Con Maduro +», el jefe de Estado explicó que la nueva etapa estará enfocada en la producción plena para la sustitución radical de importaciones.

«Venezuela va a tener un último trimestre de trabajo, producción, generación de empleo y abastecimiento pleno para que tengamos unas navidades felices», agregó.

«Uno de los objetivos de toda esta ofensiva del mes de agosto, septiembre y parte de octubre de guerra psicológica y amenazas militares uno de ellos objetivos colaterales es hacerle daño a la economía de la gente afortunadamente tenemos un nuevo modelo económico bastante robusto tenemos una política económica», dijo, al manifestar que la administración norteamericana busca impactar de forma negativa en sector económico venezolano.

El jefe de Estado señaló que la sociedad venezolana «llegó a la conclusión, que dañar la economía es conspirar contra sí mismo», por lo que indicó que ha sido demostrado por años, con la construcción de un territorio de paz y trabajo constante.

«Yo no soy presidente porque sea un magnate, no soy presidente para dirigir una economía para enriquecer ni a un grupo ni a un apellido. Soy presidente para dirigir una economía que le sirva a toda la sociedad, al conjunto del pueblo venezolano», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión