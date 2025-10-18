Presidente Nicolás Maduro firmó decreto en el que declara los días 19 y 20 de octubre como júbilo nacional no laborables por canonizaciones

Presidente Nicolás Maduro firmó el Decreto en el que declara los días 19 y 20 de octubre como días de júbilo y no laborables, con motivo de la canonización de la Madre Carmen Rendiles y del Dr. José Gregorio Hernández.

Además, agradeció la intercesión del Papa Francisco para hacer posible la santificación de estos venezolanos ante la Iglesia católica y el mundo.

«Para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia Católica», expresó el presidente Maduro durante una jornada presidencial en Caracas.

Este viernes, el presidente Nicolás Maduro firmó y promulgó un decreto que declara en todo el territorio nacional el domingo 19 de octubre, fecha de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables «para que el pueblo participe en las celebraciones religiosas».

«Para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia Católica, firmado, refrendado, con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo», exaltó el mandatario durante una jornada de inauguración de la Ciudad de Emprendimiento en la Avenida Bolívar de Caracas.

El decreto presidencial refrendado establece la suspensión de la jornada laboral en todo el país el domingo 19 y el lunes 20 de octubre, con el propósito de facilitar la participación colectiva en actos de oración y conmemoración por la canonización de dos figuras emblemáticas de la Iglesia Católica venezolana.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión