Presidente Nicolás Maduro felicita a la población por masiva participación en el Simulacro Nacional de PC

El mandatario nacional aseguró que la estabilidad del país se defiende con «preparación, unión y amor por la vida».

El presidente de la República, Nicolás Maduro felicitó este domingo a la población venezolana por su masiva participación en el Simulacro Nacional de Protección Civil que se llevó a cabo este sábado en todo el territorio nacional en más de 400 puntos de instrucción.

Leer También: Venezuela tuvo excelente desempeño en IV edición de la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía

A través de su cuenta en la red social Instagram, el mandatario escribió con alegría: «Desde las zonas urbanas hasta las rurales y costeras, se activaron con disciplina y conciencia todos los sectores e instituciones del Estado: Protección Civil, bomberos, FANB, cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas».

En ese sentido, aseguró que dicha participación demuestra que Venezuela está preparada para enfrentar cualquier eventualidad, ya sea natural o provocada.

«La articulación entre el pueblo y el Estado es nuestra mayor fortaleza. Aquí nadie improvisa: tenemos planes, respuestas y voluntad para enfrentar lo que venga», explicó el jefe de Estado.

Finalmente, ratificó que la estabilidad del país se defiende con «preparación, unión y amor por la vida».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión