Presidente Nicolás Maduro: En Venezuela está ganando la paz mientras defiende su derecho a la soberanía y la vida

El jefe de Estado agregó que el despliegue de las unidades de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Aragua, Falcón y Zulia busca la «puesta a punto» de las 27 tareas que comprenden la Operación Independencia 200.

En Venezuela está ganando la paz, mientras defiende su derecho a la soberanía y la vida, aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco del despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia, los cuerpos de seguridad y el Poder Popular organizado en los estados Aragua, Falcón y Zulia.

A través de un video divulgado en su canal de Telegram, el jefe de Estado resaltó que este despliegue de las unidades de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Aragua, Falcón y Zulia busca la «puesta a punto» de las 27 tareas que comprenden la Operación Independencia 200.

«Buenos días. Activada la Operación Independencia 200 en las Zonas de Defensa Integral en los estados Zulia, Falcón y Aragua. ¡A la carga, a la batalla y a la victoria!», señaló el primer Mandatario.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión