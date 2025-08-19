Presidente Nicolás Maduro: «El imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz de Venezuela»

El jefe de Estado afirmó que el pueblo venezolano está preparado para enfrentar las ofensivas norteamericanas.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, descalificó las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y los acusó de “fabricar mentiras extravagantes, estrafalarias y estrambóticas”.

Maduro afirmó que Washington renovó «como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad».

«Desde el norte, el imperio se ha vuelto loco y ha renovado, como un refrito podrido, sus amenazas a la paz y estabilidad de Venezuela», manifestó el mandatario nacional durante una reunión de trabajo con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar”, así como con integrantes del PSUV y de la JPSUV.

Señaló que el accionar norteamericano ha dejado en evidencia su indiferencia con las comunidades latinas.

«Yo dije: ‘No es contra Maduro, es contra el pueblo», y allí empezaron las redadas, los muchachos que se llevaron secuestrados, buena parte de esos muchachos, víctimas de torturas, se fueron de Venezuela mal hablando de la revolución; se les respeta», expresó, al tiempo que cuestionó que Estados Unidos desprecie a los latinos.

En ese sentido, afirmó que nuestro pueblo está preparado para enfrentar las ofensivas norteamericanas.

«Vamos a garantizar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir. Volveremos a derrotar al imperialismo norteamericano en cualquiera de sus variantes contra nuestro noble, pacífico y trabajador pueblo de Venezuela», aseveró.

El mandatario reiteró que durante su gestión se “aplastó y pulverizó” al Tren de Aragua, que se ha utilizado para desprestigiar nuestro país.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión