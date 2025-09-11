Presidente Nicolás Maduro destacó: Venezuela proyecta 9 % de crecimiento del PIB este 2025

El presidente destacó que el país se conduce a una nueva economía, y a “una escala superior del milagro, convertirnos en grandes exportadores de alimentos.

«Todo apunta a que este año vamos a tener un crecimiento del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la economía sigue diversificándose”, anunció el presidente Nicolás Maduro durante la jornada de trabajo productivo desde el estado Miranda.

“Una nueva economía. De los misiles de la guerra económica nos reinventamos, de las sanciones y bloqueo, nos reinventamos. Hoy somos un mejor pueblo, un mejor país y producimos lo que comemos. Trabajamos, producimos y garantizamos a estabilidad económica de una manera milagrosa», dijo al señalar que es gracias al esfuerzo de los venezolanos.

El mandatario agregó que el paso siguiente es ir a “una escala superior del milagro, convertirnos en grandes exportadores de alimentos”.

En este contexto, el jefe de Estado aplaudió el trabajo de empresarios y emprendedores privados que, al pensar en grande, producen para las familias venezolanas y hacen crecer la economía nacional.

Destacó las metas de esta empresa, que este año produce 90 mil pollos diarios, que le permiten aspirar a un crecimiento productivo del 8% y el próximo año incrementar aún más esa producción, con lo cual se evidencia una correlación complementaria del aumento del PIB del país.

Maduro instó a los empresarios, emprendedores, trabajadores en general, a seguir el fortalecimiento de lo mejor del pueblo venezolano. Subrayó que ese milagro económico fue realidad mediante el desempeño de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, que hacen honor a la máxima de “no esperar nada sino de nosotros mismos”.

Finalmente, el presidente Maduro exhortó a las empresas y a sus trabajadores a hacer un esfuerzo extra para producir los alimentos para el consumo interno y tener excedente para exportar al mundo. “Y que las cadenas distributivas de supermercados se expandan por toda América Latina y el Caribe”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión