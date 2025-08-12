Presidente Nicolás Maduro denunció plan de María Corina Machado con vínculos directo con el narcotráfico y el terrorismo

El mandatario mencionó al empresario José Rincón (detenido actualmente por la justicia venezolana) como principal cómplice de la opositora en reuniones clandestinas en Colombia, donde se habría gestado un plan para financiar grupos paramilitares.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes que la dirigente opositora María Corina Machado guarda vínculos de forma directa con redes del narcotráfico, el paramilitarismo y el terrorismo, para la activación de planes de violencia en el país y la desestabilización del gobierno nacional.

Leer También: Jefe de Estado Nicolás Maduro agradece la lealtad del pueblo y las fuerzas de seguridad en defensa de la soberanía nacional

En su programa semanal Con Maduro +, el mandatario nacional, acompañado por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, presentó un balance de una serie de investigaciones en las que quedó expuesta una alianza entre Machado y grupos delincuenciales colombianos.

En este sentido, mencionó al empresario José Rincón (detenido actualmente por la justicia venezolana) como un intermediario y principal cómplice de la opositora en reuniones clandestinas en Cartagena, Colombia, donde se habría gestado un plan para financiar grupos paramilitares en el estado Zulia y así ocasionar hechos violentos.

Las acciones terroristas contemplaron otros puntos del territorio nacional. Asimismo, Cabello aseguró que el arsenal encontrado recientemente en el estado de Monagas pertenecía a un militante de la derecha extremista, relacionado igualmente con Machado, y detalló que estos explosivos eran del mismo tipo que los usados por el ISIS.

En un giro alarmante, el jefe de Estado indicó haber descubierto vínculos entre la oposición y la mafia albanesa, y calificó a la dirigente antidemocrática como un «cóctel podrido de violencia, narcotráfico y terrorismo».

En ese contexto, aseguró que el Gobierno nacional, gracias a la unión cívico-militar-policial, ha neutralizado y derrotado todos estos planes, logrando incluso la incautación de más de 400 fusiles en el pasado, que serían usados igualmente para planes violentos en el país.

Finalmente, el jefe de Estado incluyó entre sus denuncias que la derecha venezolana extremista intentó desviar la atención de sus crímenes, utilizando a ONG disfrazadas de izquierda para atacar a los cuerpos policiales, «para tratar de validar el relato insultante, calumnioso contra la legalidad y constitucionalidad de nuestra Revolución, y por eso es que se caen las máscaras de más de uno y más de una».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión