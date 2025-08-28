Presidente Nicolás Maduro denuncia la violación del Tratado de Tlatelolco tras despliegue de submarino nuclear de EEUU.

El jefe de Estado aseveró que no serán toleradas las acciones supremacistas de nadie «ni hoy ni nunca», dijo.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de violar el Tratado de Tlatelolco con el envío de un submarino nuclear en aguas cercanas a Venezuela.

«Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, se ha violado el Tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe», señaló el mandatario desde el Palacio de Miraflores.

Del mismo modo, denunció que «nunca se había amenazado a ningún país con un submarino nuclear».

«No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie», aseveró.

En este sentido, el mandatario afirmó que a Venezuela «no la va a parar nadie» y aseguró que continúa trabajando por el bienestar del país.

Recordemos que la misión de la ONU en el país exigió «el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News».

Por su parte, el Gobierno Nacional anunció un despliegue de buques para combatir el narcotráfico, luego de que Washington desplegara en aguas caribeñas unidades de guerra con el pretexto de evitar la movilización de sustancias ilícitas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión