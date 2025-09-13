Presidente Nicolás Maduro convoca a alistados en la milicia a acudir a los cuarteles este sábado para nueva «fase de adiestramiento»

El presidente agregó que la Operación Independencia 200 «ha sido un éxito absoluto».

El presidente, Nicolás Maduro, convocó para este sábado 13 de septiembre a quienes se alistaron en la Milicia Nacional Bolivariana para que acudan a partir de las 9:00 de la mañana a los cuarteles y unidades militares que se han designado para una jornada de entrenamiento y adiestramiento en la defensa del país.

Maduro afirmó que el objetivo es garantizar la defensa de Venezuela ante acciones extranjeras.

¡Miliciano, Miliciana, Alistado, Alistada! Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., vamos a asistir a uno de los 312 Cuarteles y Unidades Militares, en unión bolivariana. Venezuela se defiende. Ahora inicia a una fase de avanzada de adiestramiento y cohesión de combate», afirmó.

El mandatario agregó que sostuvo un encuentro con el alto mando político-militar para evaluar los resultados del despliegue de la Operación Independencia 200.

«Ha sido un éxito absoluto la puesta en marcha de nuestro Plan de Paz», expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión