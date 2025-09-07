Presidente Nicolás Maduro conmemora 179 años de lucha por la soberanía: El legado de Zamora vive en la Milicia Bolivariana

«Hace 179 años, en un acto de heroísmo y valentía, el General del Pueblo, Ezequiel Zamora, se alzó en armas con el grito: «¡Tierra y hombres libres!», convirtiéndose en el portaestandarte de la causa de la igualdad y la justicia», afirmó el Ejecutivo.

En el marco de la conmemoración de los 179 años de la insurrección campesina de 1846, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió homenaje al General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, destacando su papel como símbolo de la lucha por la justicia social, la igualdad y la soberanía nacional.

Zamora, quien se alzó en armas con el histórico grito de «¡Tierra y hombres libres!», lideró el primer gran levantamiento popular contra la oligarquía que, según el mandatario, traicionó los ideales de Simón Bolívar.

«Hace 179 años, en un acto de heroísmo y valentía, el General del Pueblo, Ezequiel Zamora, se alzó en armas”, recordó Maduro, subrayando que su legado continúa vigente en la conciencia del pueblo venezolano.

Milicia Bolivariana: herencia viva del ejército popular



Durante su mensaje, el jefe de Estado afirmó que la doctrina zamorista sigue siendo una guía para la organización popular. «Hoy, ese mismo espíritu vive en la Milicia Bolivariana, la viva expresión del ejército popular que él forjó para defender la causa más justa: la soberanía y la independencia de nuestra Patria», expresó, vinculando la lucha histórica con la estructura actual de defensa nacional.

Maduro también enfatizó que el pueblo venezolano encarna la resistencia de los sectores populares que acompañaron a Zamora en su gesta: «Somos la encarnación de los campesinos, pardos, mestizos y cimarrones de aquel entonces, la historia de resistencia frente a los imperios y las oligarquías».

Hender «Vivo» González

